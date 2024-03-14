Эффективно отработали боевые пилоты и подразделения ракетных войск.

Украинские артиллеристы и авиация результативно отработали по скоплениям российских оккупантов.

Как говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районах сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета.

Видео дня

В то же время подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Война в Украине - новости 14 марта

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений . Враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Активнее всего захватчики действуют на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Украинские войска в начале марта смогли закрепиться к западу от Авдеевки и замедлить наступление российских оккупантов на этом участке фронта. Однако аналитики Института изучения войны прогнозируют, что враг может возобновить свои наступательные операции и продолжить движение.

Вас также могут заинтересовать новости: