На месте нашли шеврон 459-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский автомобиль вместе с российскими оккупантами.

Видео операции опубликовано в официальном Telegram-канале Сил специальных операций.

Во время разведки украинские воины заметили перемещение вражеского авто с тактическим знаком "О".

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"Засаду на врага устроили быстро и провели удачно: авто поразили, когда оккупанты на скорости бежали к своим. Двое россиян в машине были уничтожены", - говорится в сообщении.

Спецназовцы нашли рядом с телами оружие, радиостанции, несколько нарукавных знаков и наклеек Вооруженных сил Российской Федерации.

"На принадлежность убитых оккупантов подразделения может указывать нарукавный шеврон 459-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона в/ч 83010. Пожар в авто усложнил его осмотр", - сообщили они.

Во время отхода группы, российская машина взорвалась и сгорела вместе с содержимым.

"Российские солдаты бежали с нашей земли, но остались в Украине навсегда", - отметили в ССО.

Ранее украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что Силы обороны Украины уничтожили узел связи 205 отдельной мотострелковой бригады из Буденновска в Херсонской области.

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