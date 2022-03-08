Российские оккупанты продолжают уничтожать мирные города Украины.

24 февраля 2022 год Россия под предлогом так называемой "военной спецоперации по демилитаризации и денацификации" Украины вторглась войной на мирные украинские земли.

Фотосервис УНИАН сделал подборку-коллаж, как выглядят украинские города до и после вторжения российских "освободителей".

На данный момент больше всего от ообстрелов со стороны оккупантов пострадали Харьков, Чернигов, Житомир, Мариуполь, Гостомель, Ирпень и Буча, где оккупант уничтожал целые жилые районы, школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Также точечно пострадали объекты в других городах Украины, включая Киев, Херсон, Николаев, Винницу, Ивано-Франковск, Изюм и многие другие.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодня с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения.