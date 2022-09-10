Сработала разведывательная рота 25-й воздушно-десантной бригады.

Украинские воины продолжают пополнять обменный фонд. Сегодня, 10 сентября, бойцы из разведывательной роты 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады взяли в плен подполковника из 18-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "Оперативный ВСУ". В качестве подтверждения было опубликовано фото офицера рашистов в руках украинских защитников.

"Группа разведроты 25-й воздушно-десантной [Сичеславской] бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-мотострелковой дивизии", — сказано в сообщении.

Видео дня

На снимке офицер оккупантов лежит на земле под охраной двух воинов ВСУ. Судя по снимку, он получил ранение в результате боев.

Напомним, в конце августа Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Херсонщине и Харьковщине. Оно длится уже почти две недели.

Сегодня, 10 сентября, появилась информация об освобождении Купянска. А на юге ВСУ продвинулись по всей линии фронта — местами до нескольких десятков километров.

Тем временем военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что контрнаступление украинских сил будет длительным и "скачкообразным". Не везде получится быстро отвоевывать территории, как это происходит сейчас.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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