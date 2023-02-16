Очевидно, экипаж ликвидирован вместе с вражеской броней.

Воины Десантно-штурмовых войск Украины эффектно разгромили вражеский танк на одном из горячих направлений.

В пресс-службе ДШВ назвали это операцией, в результате которой один экипаж российского танка стал "хорошим". Атаку зафиксировали на видео.

"Вашему вниманию краткая история одного плохого экипажа российского танчика, который стал "хорошим", — говорится в описании к видео.

Видео дня

На кадрах видно, что уничтожение вражеского танка корректировали с воздуха. Дрон заснял момент "фейерверка" по вражеской броне. В результате "прилета" вражеский танк взорвался и начал ярко гореть. Очевидно, экипаж ликвидирован.

Потери РФ в Украине: актуальные данные

Всего с 24 февраля 2022 года в Украине уничтожено 3290 вражеских танков, 298 самолетов и 286 вертолетов. Кроме того, ликвидировано 139 770 российских оккупантов.

По данным Международного института стратегических исследований, за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

По данным ISW, война России против Украины колоссально истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для нового наступления на востоке. Неспособность противника восстановить утраченные бронемашины в краткосрочной перспективе еще больше его ограничивает возможности к маневренным боевым действиям. К прорыву новое наступление оккупантов не приведет.

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