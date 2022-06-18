Противник продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов и ракетных атак, активных действий не ведет и пытается закрепиться на своих рубежах обороны.

Украинские бойцы сегодня в южных областях ликвидировали 9 оккупантов, три вражеских гаубицы и три авто.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров на своей странице в Facebook.

"Противник продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов и ракетных атак по нашим позициям и населенным пунктам с мирным населением. Активных действий не ведет, пытается закрепиться на своих рубежах обороны", - отметил он.

Назаров напомнил, что оккупанты осуществили ракетные удары по Одесской области.

Так, ночью 2 крылатые ракеты типа "Оникс" были выпущены из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму и были уничтожены подразделением противовоздушной обороны.

В то же время в Николаевской области враг продолжает обстрелы Широковской и Березнеговатской общин, разрушает фермерские склады и жилые дома селян.

По данным командования, в Николаевском районе за минувшие сутки зафиксировано более 12 ударов вражеских кассетных снарядов, информация о пострадавших уточняется.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач за ночь уменьшено вражеское войско на 9 рашистов, 3 гаубицы "Мста-Б" и 3 единицы автомобильной техники", - рассказал спикер ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что на Херсонщине оккупанты дерутся между собой за распределение территорий и власти

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