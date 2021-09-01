28 августа во время обстрела района Авдеевки и самого города ранены и травмированы 9 украинских военнослужащих.

Украинская сторона на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе требует от Российской Федерации не нарушать режим прекращения огня на востоке Украины.

Как сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ в Facebook, сегодня состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности, созванное главой СММ ОБСЕ в Украине послом Яшаром Халит Чевиком.

"Стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности обстрелы противником района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция Украинской делегации заключается в том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма, и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня.

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"Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 28 августа во время обстрела района Авдеевки и самого города ранены и травмированы 9 украинских военнослужащих.

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Автор: Виталий Саенко