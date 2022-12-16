По его словам, Украина использовала комбинацию систем ПВО, подаренных союзниками, систем советской эпохи и перепрофилированных мобильных пулеметов.

Украина смогла повысить эффективность своей противовоздушной обороны до 80%.

Об этом в комментарии изданию The Guardian сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он привел пример последнего массированного ракетного удара, когда Украина сбила 60 из 70 российских ракет.

По словам министра, секрет успеха заключается в том, что Украина использовала комбинацию систем ПВО, подаренных союзниками, систем советской эпохи и перепрофилированных мобильных пулеметов.

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Однако Украина призывает союзников предоставить больше систем вооружения, включая лучшую противовоздушную оборону. Резников подчеркнул, что это важно, даже если Украина и дальше сможет наносить удары вглубь России, как это было сделано в ночь на 5 декабря на российские авиабазы "Энгельс" и "Дягилево". В то же время он отказался комментировать, есть ли у Украины возможности для новых аналогичных ударов.

Украинская ПВО

Через ракетные удары и атаки дронами со стороны РФ по Украине партнеры обещают предоставить нашей стране больше систем противовоздушной обороны. Соответствующую заявление уже сделали лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии).

Командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев заявил, что Украине нужно значительно больше различных систем ПВО. Сейчас же украинские Вооруженные Силы на полную и очень эффективно используют все вооружение, которое получили от стран-партнеров.

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