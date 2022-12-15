Украина уже сейчас должна думать о том, чтобы заменять имеющиеся комплексы "Бук-М1" и "С-300" на другие образцы.

Украинское небо на данный момент защищено недостаточно, поскольку Украине нужно еще достаточно много средств противовоздушной обороны. Кроме того, боекомплект и запасные части к имеющимся на вооружении у ВСУ комплексам советского образца истощаются.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, хотя поступившее в Украину западное вооружение усилило защиту неба, говорить о том, чтобы закрыть воздушное пространство всей страны, пока не приходится.

"Определенно, очень мало защищено на сегодняшний день, много нужно еще, я так вам отвечу. Потому что те средства, которые были предоставлены нашими западными партнерами, усилили некоторые регионы на линии фронта, на других направлениях, но Украине нужно еще достаточно много средств противовоздушной обороны, для того, чтобы усилить. А закрыть вообще всю страну – это очень трудный вопрос на сегодняшний день. Сегодня костяком вооружения продолжают являться старые советские комплексы, это "Бук-М1", "С-300". То вооружение, которое к нам уже поступило, существенно усилило, но говорить о том, чтобы закрыть всю Украину, пока не приходится", – объяснил он.

По словам Игната, Украина уже сейчас должна думать о том, чтобы заменять имеющиеся комплексы "Бук-М1" и "С-300" на другие образцы.

"Я хочу сказать, что мы не просто должны сейчас закрыть побольше пространства, а думать о перспективе, думать о завтрашнем дне, потому что эти комплексы "Бук-М1" и "С-300", которые есть на вооружении у Вооруженных сил, нам придется рано или поздно – скорее всего, в скором времени – заменять на другие комплексы. Потому что и боекомплект, и запасные части к ним уже истощаются, и истощаются очень серьезно во время боевых действий, во время той войны, которую Россия ведет против нас", – добавил спикер Воздушных сил.

Он подчеркнул, что у Украины нет другого выхода, кроме как получать тем или иным способом западные системы, которые уже работают в нашей стране.

"Я имею ввиду сейчас Воздушные силы, а это комлексы NASAMS, комплексы IRIS-T, которые изготовляет на данный момент Германия для Украины. Также и дальнобойные комплексы, которые способны поражать и баллистические цели. Это Patriot в определенной модификации, а также SAMP-T – французские комплексы, которые могут помочь Украине защитить воздушное пространство", – отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ также рассказал о том, может ли Украина производить свои системы ПВО. По его словам, до начала полномасштабной войны России против Украины, работа в этом направлении велась.

"Были шаги определенные в нашей оборонке к тому, чтобы предоставить какой-то план действий по созданию зенитно-ракетного комплекса или зенитно-ракетной системы украиснкого производство. КБ "Луч", КБ "Южное" работали над этими разработками и предоставляли свой план создания украинского ЗРК. Но, к сожалению, пока что это только планы, и реализация их непонятно, в какой перспективе, потому что создать такое продвинутое оружие, которое будет эффективно и масово изготовляться, не так просто. Тут нужны годы, нужны миллиарды вливаний в разработку этих систем", – резюмировал Игнат.

ПВО для Украины: помощь от партнеров

Из-за ракетных ударов и атак дронами со стороны РФ по Украине партнеры обещают предоставить нашей стране больше систем противовоздушной обороны.

Такое заявление уже сделали лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии).

Кроме того, СМИ сообщают о том, что Белый дом финализирует подготовку к отправке Украине американских ЗРК Patriot.

При этом в России заявили, что передача Украине систем противовоздушной обороны Patriot может привести к непредсказуемым последствиям. Российские пропагандисткие СМИ распространили соответствюущий комментарий посольства России в Вашингтоне. В нем говорится, что передача ПВО стала бы "очередным провокационным шагом" Белого дома.

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