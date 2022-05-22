Это позволит расширить перечень продукции, которую можно предложить европейскому рынку после отмены импортной пошлины ЕС на украинский экспорт.

В Украине важно создать агентство для страхования военного риска, что позволит украинским предпринимателям расширить перечень продукции, которую можно предложить европейскому рынку.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире информационного телемарафона.

Он привел примеры, как сейчас во время войны в Украине работают предприниматели по контрактам.

"Часто говорят, что мы вам сейчас заплатим, а ваш склад или завод разбомбят и вы нам ничего не привезете. Поэтому сначала привозите, а потом мы вам заплатим", - сказал Милованов.

По его словам, если бы военный риск того, что повредят товар или завод, можно было страховать, это значительно облегчило бы сотрудничество бизнеса, в том числе с международными партнерами.

"Наиболее важно создать либо агентство, либо регулирование, которое будет страховать для людей военный риск. Тогда средний или малый бизнес сможет инвестировать. И по контрактам, и по сделкам с ними будут больше доверять. Потому что иначе они должны работать на закупках по предоплате, а не продажах по поставке", - пояснил Милованов.

Советник руководителя Офиса президента добавил, что также нужно создавать системы помощи для бизнеса в общении с международными партнерами.

"Чтобы бизнес-ассоциации и торговые палаты, или государство помогали предпринимателям с налаживанием контактов и обучали украинских предпринимателей онлайн-общению с зарубежными партнерами", - отметил Милованов.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что отмена импортной пошлины ЕС на украинский экспорт очень важна как для бизнеса, так и для каждого украинца.

"Экспорт очень важен для украинской экономики, потому что любое снятие таких барьеров помогает экономике страны. Мы говорим о сотнях миллионов долларов, которые нам сейчас нужны, как значительная прибавка к экспорту. Чем больше у нас будет экспорта, тем меньше у нас будут подниматься цены. Во время войны инфляция есть, без этого, к сожалению, невозможно обойтись. Но больше экспорта позволит лучше сбалансировать экономику", - подчеркнул Милованов.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Европарламент поддержал временную отмену торговых барьеров на импорт всех украинских товаров в ЕС.

Решение предусматривает отмену пошлин на те украинские промышленные товары, на которые они еще действуют, системы входных цен на фрукты и овощи, а также тарифных квот на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции. То есть, все украинские товары можно будет ввозить в ЕС без уплаты пошлин.

Отмена торговых барьеров должна помочь смягчить влияние войны на экономику Украины, убеждены в ЕС.

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