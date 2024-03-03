Война поставила нас в новые контексты, акцентировал доцент кафедры общей и медицинской психологии Лунев.

Справедливо ли говорить сейчас, что украинцы - "злая нация", учитывая тот уровень агрессии и конфликтов в обществе, к которым людей подтолкнула война?

Академик НАН Украины, доцент кафедры общей и медицинской психологии киевского университета Богомольца Виталий Лунев говорит, что нация должна в целом позволить себе больший уровень агрессии, чтобы выжить.

"Всех нас неизбежно война сделала более агрессивными. Для того, чтобы сейчас выживать, надо позволить себе более высокий уровень агрессии в целом", - заявил он РБК-Украина.

По словам психолога, вторжение оккупантов поставило украинцев в другие контексты и кризисные ситуации, в которых все "плохое" лезет наружу. Когда в длительной войне нет ожидаемой результативности, в обществе начинает работать тезис справедливости, пояснил Лунев.

"Так всегда. Когда случается засуха и зверушки идут к водопою, они начинают иначе относиться друг к другу, если воды становится мало", - провел параллель академик.

В то же время он акцентировал на важном психологическом моменте: украинцы как единое общество живут разными дискурсами. Для одних взрыв на Каховской ГЭС - большое горе, тогда как другие говорят о шансе увидеть ранее не обнаруженные могилы казаков.

Специалист говорит, что к последней категории следует проявить терпимость - не обвинять друг друга в разных взглядах на одинаковые вещи.

"Эти люди не задумываются, что кто-то погиб или потерял жилье. Но мы не можем их обвинять, потому что они живут в другом дискурсе", - пояснил Лунев.

Нормально ли бояться повестки в армию

Психолог также комментировал, нормально ли испытывать страх перед мобилизацией и повесткой в армию. По словам Лунева, в Украине у каждого есть некий "кум", который где-то там: в ОП, министерстве, на фронте и т.д. узнает "страшное" и рассказывает об этом истории. И эти истории часто отличаются от того, о чем официально говорит государство.

Таким образом украинцы теряют доверие и в ситуации, когда ничего не ясно, еще больше пугаются, пояснил Лунев. Хотя мобилизация, сама по себе как процесс, не является добровольной идеей, поэтому испытывать страх - нормальная реакция.

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