Беспилотник успешно обнаружил артиллерийскую батарею врага на Донбассе и уничтожил одну пушку.

Украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против оккупировавших районы Донбасса боевиков и российских войск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник.

"Для сохранения жизни воинов и гражданского населения, поднят БПЛА "Байрактар", была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка. В эту минуту. Расчеты других скрылись. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу. Доверяйте ВСУ", - пишет Доник.

Читайте такжеПод Киевом построят центр для улучшения турецких дроновОн уточнил, что дрон был использован в ответ на артиллерийские обстрелы позиций военнослужащих операции Объединенных сил на Донбассе и села Гранитное в Донецкой области 26 октября.

Доник добавил, что Гранитное обстреливалось с максимально возможной дальности - свыше 15 километром, поэтому обычными средствами обнаружить батарею ООС не удавалось.

Беспилотник Bayraktar TB2 - справка УНИАН

Дрон Bayraktar TB2 известен тем, что обладает большой продолжительностью полета. Он может находиться в воздухе в течении целых суток и 34 минут. Беспилотник создан для наблюдения за территорией с воздуха. Он может быстро выявлять цель.

Турецкий беспилотник получил четыре ракеты, среди которых управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Летательный аппарат отличается современными программным обеспечением и системой управления. Дрон оснащен несколькими камерами и системой наблюдения.

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.

ВСУ сообщала, что турецкие ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины.

В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

В "Укроборонпроме" назвали главные преимущества дронов и отметили, что они точно бьют по террористам.

В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

Автор: Станислав Кожемякин