Главнокомандующий отметил, что он бок о бок воевал с Баргилевичем в Киевской области и совместно продолжал защищать страну на востоке.

Новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал качества также новоназначенного начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, которые будут способствовать одержанию победы в войне.

Об этом Сырский сообщил в Telegram. Главнокомандующий ВСУ поздравил генерал-майора Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба.

"Бок о бок мы воевали на Киевщине и совместно продолжили защищать страну на востоке. Он был надежным начальником штаба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Уверен, что его знания и опыт станут важным фактором нашей победы!", - сообщил Сырский.

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Смена руководства ВСУ

8 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.

В частности, новым главнокомандующим назначен генерал-полковник Александр Сырский, который сменил на этом посту Валерия Залужного.

Зеленский считает, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.

Также президент уволил с должности начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. Вместо него эту должность занял Анатолий Баргилевич.

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