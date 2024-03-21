О его ликвидации заявил офицер ВСУ.

Украина убрала на своей территории командира роты спецназа армии России, а также заместителя начальника военного учебного центра.

Их имена были раскрыты в рамках списка новых ликвидированных военных РФ, который привел офицер украинской армии Анатолий Штефан в своем блоге. Некоторые украинцы знают о нем как о "Штирлице".

По данным нашего военного, можно говорить о принудительной демобилизации 9 "важных" оккупантов врага. Вот список:

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Заместитель начальника военного учебного центра при СПбГУТ полковник Слюсарь Вадим;

подполковник Востров Дмитрий;

командир артдивизиона ДШБ майор Панкратов Эдгар;

командир роты спецназа старший лейтенант Семочкин Никита;

командир роты старший лейтенант Попов Николай;

лейтенант Фролов Максим;

командир зенитно-ракетного взвода майор мусор Гринев Олег;

командир штурмового взвода младший лейтенант Умматов Руслан;

лейтенант Петренко Игорь.

Россия потеряла 20 марта в Украине сотни своих военных

Сегодня Россия может прибавить в "копилку" убитых Путиным мужчин на войне еще 750 человек: именно столько оккупантов загубила в минувшие сутки Россия, отправив их на войну в Украину в мясные штурмы против ВСУ.

Всего за время полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила около 433 840 "героев СВО". Накануне стало известно, что Чехия готова предоставить Украине тысячи дополнительных артиллерийских снарядов для войны. Поэтому, вероятно, после пополнения военного ресурса, потери России в Украине количественно преобразятся.

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