Данные о его ликвидации подтвердил офицер ВСУ Украины.

В Украине "грузом 200" стал один из полковников армии России. Факт его ликвидации подтвердил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В сети он регулярно разоблачает лица и имена ликвидированных в Украине оккупантов под псевдонимом "Штирлиц". На этот раз военный раскрыл, что под "принудительную демобилизацию" попали:

Полковник Магомеджанов Магомед 77 бригада морской пехоты (должность под вопросом);

майор Гарник Николай;

старший лейтенант Трифонов Александр;

младший лейтенант Николаев Сергей.

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ВСУ убрали старшего лейтенанта армии РФ в Украине

На этой неделе офицер "Штирлиц" также сообщал, что Украина ликвидировала четверых "важных" военных РФ: двух майоров и двух лейтенантов. Он раскрыл их имена и лица.

Отметим, что по состоянию на утро 15 февраля в Украине официально уничтожили 399 090 военных РФ (соответствующие данные опубликовал Генштаб ВСУ).

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