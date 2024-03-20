Также в Чехии ранее инициировали поставки Украине 800 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Чехия готова предоставить Украине тысячи дополнительных артиллерийских боеприпасов. Министр иностранных дел страны Ян Липавский отметил, что по состоянию на сегодня уже было получено 300 тысяч снарядов. По его словам, эти боеприпасы помогут обеспечить жизненно важную "передышку на несколько месяцев" на поле боя. Как пишет The Guardian, ссылаясь на свои источники, первые поставки должны состояться до июня.

"Мы имеем непосредственный опыт 40-летнего пребывания в роли сателлита Москвы, страны, в которую в 1968 году вторглись российские танки для подавления Пражской весны. Никто не хочет возвращать те [советские] времена, и я должен сказать, что население очень чувствительно к этому", - объяснил Липавский и добавил, что Чехия не может быть в стороне и смотреть на то, как Украина остается без поддержки.

В издании напомнили о недостатке боеприпасов в Украине для борьбы с российскими оккупантами. В то же время в Европейском Союзе заявили, что ожидают выполнить лишь 52% от поставленной в прошлом году задачи, а именно предоставление миллиона снарядов до марта. Что касается законопроекта о финансировании военной помощи США для Киева, то он был заблокирован в Конгрессе.

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По данным чешских источников, консорциум получил обязательства по поставке 300 тысяч крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов, в частности первые партии должны прибыть в Украину не позднее июня. Также были сделаны необязывающие заявления о предоставлении еще 200 тысяч снарядов.

В свою очередь Липавский отметил, что Чехия рассчитывает на доставку снарядов "в течение нескольких месяцев", чтобы помочь "сдержать империалистические амбиции России".

По словам министра иностранных дел Чехии, его страна использовала связь между дипломатическими каналами и каналами министерства обороны для того, чтобы создать межгосударственное сотрудничество, чтобы наладить поставки по всему миру, а также дать возможность странам-членам ЕС найти оружие, которое ранее не использовалось в войне против РФ.

Липавский добавил, что 18 стран присоединились к инициативе Чехии собрать деньги для закупки 800 тысяч снарядов, которые нужны Украине.

"Я думаю, что многие европейские страны осознали, насколько сложной является ситуация в Украине. В то же время, многие европейские правительства хотят дать понять США, что мы серьезно относимся к выполнению своих обязательств, чтобы поощрить США сделать свой вклад ради защиты свободного мира", - отметил один из источников The Guardian.

Снаряды для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, вчера, 19 марта, состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-29"). В то же время в Минобороны рассказали о результатах этой встречи. В ведомстве утверждают, что ключевой темой заседания были боеприпасы, поскольку в них больше всего нуждаются украинские военные.

"Очень большое количество стран заявило о пакетах помощи, в которые входят боеприпасы - 155 мм, 152 мм, 105 мм - и другие. Украинская сторона благодарна партнерам за то, что по всему миру ищут и находят амуницию, необходимую для наших военных", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что Бельгия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 450 млн долларов. Он будет содержать около трех сотен боевых бронемашин LMV и три минных тральщика. В то же время министр обороны страны Людвин Дедондер заверил, что Украина в рамках этой помощи получит и артиллерийские боеприпасы.

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