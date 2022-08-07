В начале войны россияне атаковали пустые украинские аэродромы.

Генеральный штаб Украины на момент начала вооруженного вторжения проанализировал все данные западных разведок и принял меры для того, чтобы сохранить наши самолеты. В результате российские оккупанты разбомбили пустые аэродромы.

Об этом 7 августа рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"В ночь на 24 февраля, когда по Украине наносился массированный ракетно-бомбовый удар, все наши аэродромы были пустые, там нашей авиации не было. Именно поэтому наша авиация осталась целая и уже вступила в бой с Российской Федерацией. Кстати, опять ошибка обстановки, или оценки противника, со стороны России сыграла с ними злую шутку и дала нам огромное подспорье в первые недели войны", - подчеркнул он.

Жданов напомнил, что в первые дни войны в РФ заявляли о полном уничтожении Воздушных сил Украины. В то же время наша авиация начала планомерно и максимально уничтожать колонны противника.

"Так, что они практически ничего не уничтожили, да, они повредили инфраструктуру, часть аэродромов была выведена из строя, но Воздушные силы остались целы, потому что Генштаб принял своевременные меры по спасению нашей авиации, и это сработало", - рассказал эксперт.

Напомним, на днях Украина получила штурмовики Су-25 от Северной Македонии..

Вас также могут заинтересовать новости: