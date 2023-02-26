Российские солдаты готовятся к контрнаступлению ВСУ и в страхе пытаются принять меры для защиты полуострова.

Армия РФ стягивает резервы на территорию Херсонской области для строительства инженерных и оборонительных сооружения во временно оккупированном Крыму.

Как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, такие действия россиян свидетельствуют о том, что они осознают угрозу возможного наступления со стороны ВСУ. По ее словам, оккупанты уже "пакуют свои вещи".

"Потому что им нет покоя даже на том левобережье, которое они считали для себя основной позицией. Они постоянно маневрируют, мы всегда это фиксируем. Они выискивают места, где им будет спокойно. Но они таких мест там не найдут", - заявила она.

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Руководитель пресс-центра сообщила, что морально-психологическое состояние россиян в Херсонской области - оставляет желать лучшего, в их рядах очень много дезертиров. Ситуация только ухудшается на фоне эффективных действиях украинских военных, которые несколько недель назад лишили россиян плавсредств:

"Они пытались развить тему ДРГ, которые направили в направление островов, чтобы там закрепить свои позиции. Но снаряжение надводных плавсредств, которые они "поотжимали" у гражданского населения, мы выявили вовремя... И в течение прошлых нескольких недель мы их результативно уничтожили"

Также Гуменюк уточнила, что за минувшие сутки украинские военные результативно отработали по блокпосту в районе Новой Каховки, накрыв блиндаж с личным составом и наблюдательный пост неподалеку. В частности, Вооруженным силам удалось уничтожить около 50 оккупантов.

Контрнаступление ВСУ в Крыму

Ранее глава пресс-центра ОК "ЮГ" сообщала, что морально-психологическое состояние российских войск на левобережье Херсонской области напоминает ситуацию, когда оккупанты ожидали контрнаступления Вооруженных Сил Украины на правобережье. На данный момент новый страх россиян - это продвижение украинской армии на территорию временно оккупированного Крыма.

Напомним, что по словам бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ зайдут в Крым, когда наступит "кризисное время" для российской армии в Украине. Это может случиться уже в конце апреля.

Также президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинское командование уже "технически" готовится к первым шагам по возвращению Крыма. Он не исключил, что украинские войска могут вернуть полуостров украинцам уже в этом году.

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