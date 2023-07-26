В конце сентября заканчивается действие законопроекта о ленд-лизе.

Украина делает все возможное для того, чтобы Соединенные Штаты Америки продлили действие закона о ленд-лизе.

Такое заявление в эфире "Радио Свобода" сделала посол Украины в США Оксана Маркарова, отметив при этом, что в конце сентября заканчивается действие законопроекта о ленд-лизе, а наличие опции лизинга или аренды оружия является крайне важным для Украины.

"В конце сентября заканчивается действие законопроекта о ленд-лизе, над которым мы сейчас очень активно работаем… Надеемся, что нам удастся убедить коллег, чтобы выделить нам гранты в дополнительном бюджете. Но если с этим будут какие-то задержки или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важно. Важно, чтобы оно также оставалось возможным".

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Маркарова также добавила, что ведется работа с Конгрессом над тем, чтобы в госбюджете США на 2024 год было предусмотрено больше средств для Украины.

"Кроме получения нового оружия, ускорения поставок уже объявленного, мы также должны понимать, что мы приближаемся к концу фискального года. 30 сентября – это день, когда кончается фискальный год в США. И все те средства, которые были выделены Конгрессом в декабре прошлого года и бюджетные, и на безопасность, и гуманитарные, и на энергетику, и на восстановление, мы их до конца сентября выберем. Поэтому уже сейчас очень активно работаем с Конгрессом над будущим бюджетом, увеличением и дополнительными бюджетными средствами для Украины на 2024 год, а это фактически календарный год с 1 октября".

Ленд-лиз для Украины

Ленд-лиз – государственная программа США по снабжению оружием и стратегическим материалам союзникам, которая действовала в годы Второй мировой войны и уже больше года действует для Украины из-за вторжения РФ.

9 мая 2022 года президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что поставки вооружения по американскому ленд-лизу могут начаться уже с 2023 года. Он напомнил, что на сегодня Украина получает от американцев вооружение по другим программам, которые были определены Конгрессом.

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