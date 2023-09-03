Для получения оружия, техники, патронов и снарядов должностным лицам приходилось общаться с разными странами в разных часовых поясах.

С начала полномасштабной войны по состоянию на 3 сентября Украина уже получила $100 миллиардов военной помощи.

"Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже под 100 миллиардов долларов мы получили за время полномасштабного вторжения. Только от США-более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите сколько это триллионов гривен", - говорил министр обороны Алексей Резников в интервью "Укринформу".

По его словам, чтобы получить оружие, технику, патроны, снаряды и выстрелы он общался с разными странами в разных часовых поясах. В то же время расходы на армию идут и из украинского бюджета.

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"Чтобы вы понимали, значительное большинство бюджета Минобороны тратится на денежное обеспечение военных и компенсации. Поэтому, если посчитать эффективность использования бюджетных средств, то то, что мы обеспечиваем в армии, мы обеспечили дешево. Потому что сделали это за другие средства, средства других стран. Но, когда мне кто-то начинает говорить: это неэффективно, эффективнее было выйти во время войны на торги, провести долгие торги, конкуренцию, пройти суды с тендерными троллями и месяца через три заключить контракт... да, извините, месяцев через три неизвестно что бы было, если бы я это делал", - пояснил министр.

Помощь для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, в Европейском союзе предлагают создать специальный фонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 миллиардов евро в год на следующие четыре года. Его могут согласовать до конца этого года.

В то же время США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже оказали помощь на $66,2 миллиарда.

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