В частности, в период 2024-2027 годов Украина должна получать ежегодно по 5 млрд евро на вооружение, что в целом составит 20 млрд евро.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выражает надежду, что согласование фонда помощи Украины в качестве составляющей европейского фонда мира на период 2024-2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро на вооружение состоится до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в городе Толедо (Испания).

Высокий представитель ЕС сказал, что сегодня обсуждались краткосрочные и долгосрочные европейские обязательства по вопросам безопасности для Украины.

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"Несмотря на глобальное осуждение, Путин не показывает никаких признаков ослабления его агрессии против украинского народа. Он продолжает войну, и именно из-за этого Украина нуждается в долгосрочной, устойчивой и предсказуемой военной поддержке", - подчеркнул Боррель.

По его убеждению, продолжение поддержки Украины является важным фактором для контрнаступления Украины в ответ на российское вторжение.

Он считает, что, "если бы не было войны, которую Путин ведет против Украины, то не было бы необходимости в поддержке". Но, по причине российской агрессии против Украины существует потребность поддержки Украины.

В этой связи, сегодня министры обсудили поддержку для Украины по нескольким направлениям, в том числе по военной технике.

"Я предложил фонд помощи для Украины на период 2024-2027 годов для обеспечения устойчивости нашей военной помощи. Этот фонд, который будет включен как составляющая Европейского фонда мира, должен быть ключевым элементом нашего долгосрочного вклада для безопасности Украины, как это в июне согласовали европейские лидеры. Я предлагаю фонд с выделением примерно 5 миллиардов евро каждый год. Это должен быть предельный предел, а не целевой уровень расходов. Если мы сможем потратить меньше - будет намного лучше", - подчеркнул Боррель.

В частности, он сказал, что выделение каждого года по 5 млрд евро должно стать предельным пределом для того, чтобы запланировать европейские усилия на среднесрочную перспективу для поддержки Украины.

"Министры обсудили эту тему. Это также будет обсуждаться завтра на уровне министров иностранных дел. И я надеюсь, что сделка может быть достигнута как можно скорее. Я надеюсь - перед окончанием этого года", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС рассказал, что сегодня министр обороны Украины Алексей Резников выступил с обращением благодаря видеосвязи и рассказал о ситуации на фронте и об украинском контрнаступлении.

Специальный фонд ЕС для помощи Украине

Как сообщал УНИАН, в Европейском союзе предлагают создать специальный фонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 миллиардов евро в год на следующие четыре года.

Европейский Союз увеличил на 2 миллиарда евро бюджет Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия Украине.

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