Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в размере 756 млн долларов.

Украина попросила у Соединенных Штатов Америки предоставить ей новое вооружение, в частности системы ПВО и ракеты Patriot.

Как сообщает CNN,

украинские официальные лица также настаивают на приобретении у США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot.

Отмечается, что за последних два месяца Украина уже получила:

противотанковые ракеты Javelin, командные пусковые установки,

патрульные катера класса Island, аптечки первой помощи,

защищенные радиостанции, электронику, медицинское оборудование.

Как сообщал УНИАН, с 2014 года Соединенные Штаты обязались выделить Украине более 2 млрд долларов на помощь в сфере безопасности.

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Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, в частности, на укрепление безопасности - 400 млн долларов.

Общий объем материально-технической помощи Вашингтона Украине в 2021 году составил более 130 миллионов долларов. Эти средства пошли на помощь украинской армии.

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Автор: Татьяна Герасименко