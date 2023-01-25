Сегодня Германия согласовала передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешила реэкспорт другим странам.

В офисе президента прокомментировали решение Германии предоставить Украине танки Leopard 2 так: первый танковый шаг сделан, далее - "танковая коалиция". Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Первый танковый шаг сделан. Далее - "танковая коалиция", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что "леопардов" Украине нужно много.

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Танки Leopard 2 для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, 12 стран-участниц "Рамштайна" пообещали предоставить Украине около 100 танков Leopard.

Сегодня после многомесячных дискуссий с союзниками Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2 Тренировать украинских военных будут в Германии, и обучение начнут как можно быстрее. Германия также обеспечит логистику, боеприпасы и техническое обслуживание Leopard 2.

Германия также предоставила разрешение союзникам на поставку танков Leopard 2 своего производства в Украину.

Справка УНИАН. 24 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение об отправке в Украину танков Leopard 2.

Позже в этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул, что европейские партнеры начали работать над поставкой Украине истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине самолетов-истребителей F-16.

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