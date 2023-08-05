Киев работает над созданием серии морских беспилотников дальнего радиуса действия

Украинская армия благодаря беспилотникам открыла "новый" фронт. Удар морским дроном по российскому кораблю, который экспортировал нефть, в порту Новороссийска - первый случай, когда Киев нанес удар по нефтяной инфраструктуре Москвы.

Издание Financial Times пишет, что аналитики считают эти атаки частью усилий Украины, направленных на то, чтобы измотать Москву и перенести войну на ее территорию

"Основная цель этих атак - опровергнуть версию Путина о том, что это всего лишь "специальная военная операция" по освобождению Украины, которая никак не влияет на Россию. Они показывают российскому народу, что это настоящая война, а нарративы Путина - ложь", - сказал бывший посол США в НАТО Курт Волкер.

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Андрей Загороднюк, экс-министр обороны Украины, сказал, что они послали сигнал России о том, что она "не непобедима" и что даже ее столица уязвима.

"Это очень важно, особенно для российских властей. В Москве живут своей жизнью. Теперь и там до них даже можно добраться", - отметил бывший чиновник.

"Прилёты" по "Москва-Сити" и другие удары могут ухудшить моральный дух российских войск и помочь контрнаступлению Украины, так как воздействуют не только на солдат, но и тех, кто остался дома.

Сейчас Украина работает над созданием серии морских беспилотников дальнего радиуса действия второго поколения - Magura V5, с дальностью полета 450 морских миль, и также разрабатывает беспилотную торпеду, известную как "Толока". Первый в мае атаковал в Черном море российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба Украины, намекнул, что Москва не получит передышки.

"Любой, кто задается вопросом, почему Украина наносит такие удары по Москве, должен провести несколько ночей в Киеве. Население России, которое поддерживало Путина более 20 лет, должно начать понимать, что оно не защищено и что с их властью нужно что-то делать", - отметил военный.

Атаки на российские корабли - последние новости

Утром 5 августа морские беспилотники атаковали в районе Керченского пролива российский танкер-химовоз SIG. Отмечается, что у корабля затоплено машинное отделение.

За сутки до этого была похожая атака на порт Новороссийска. Тогда морской беспилотник сильно повредил десантный корабль флота РФ "Оленегорский горняк". Издание Financial Times указало, что эта атака стала первой серьезной угрозой для российского нефтяного экспорта.

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