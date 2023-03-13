Максим Криштоп был приговорен в Украине к 12 годам заключения.

Пилота Воздушных сил Российской Федерации Максима Криштопа, который бомбил Харьковскую область, освободили из-под стражи. Его передали для обмена военнопленных.

Отмечается, что ходатайство об освобождении оккупанта подала группа прокуроров Офиса генпрокурора. При этом в письме Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, указано, что принято решение о передаче Криштопа для обмена.

На заседание Дзержинского райсуда Харькова по освобождению россиянин и его адвокат не явились, передав заявление о рассмотрении дела без их участия. В свою очередь российский пилот подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора.

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В результате суд постановил передать Криштопа, которого ранее приговорили к 12 годам заключения, под надзор представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины "для организации и проведения его обмена как военнопленного".

Российский пилот Максим Криштоп в плену - что известно

7 марта 2022 года в Харькове военнослужащие Нацгвардии задержали российского пилота из истребителя РФ, который сбили 6 марта 2022 года. Им оказался заместитель командира авиационного полка Максим Криштоп, который дислоцировался в Воронеже. Он лично совершил три вылета между Изюмом и Балаклеей.

Позже не пресс-конференции Криштоп рассказал, что боевое распоряжение о нанесении ударов по Украине пришло 23 февраля, за сутки до нападения РФ.

По его словам Криштопа, первый боевой полет он выполнил 24 февраля 2022 года, наносил удары по Балаклее фугасно-авиационными бомбами. Второй боевой полет состоялся 3 марта, целью была колонна бронетехники в районе населенного пункта Изюм Харьковской области. Третий боевой полет он выполнял 6 марта 2022 года с 4 тоннами фугасных авиационных бомб, которые он сбросил на жилые дома украинцев.

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