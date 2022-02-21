В РФ распространяют многочисленные фейки об убийстве "украинских диверсантов" и якобы обстрелах территории России со стороны Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и штаб ООС ответили на заявления российских СМИ и Минобороны РФ о "диверсии".

Комментарий появился на странице Кулебы в Twitter.

"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий, не планирует подобных действий", - заявил министр.

Он также выступил с требованием к РФ немедленно остановить фабрику фейков.

Штаб Операции объединенных сил в комментарии изданию LIGA.net также опроверг фейк российских СМИ о якобы пересечении украинскими "диверсантами" украинско-российской границы.

"Ежедневно мы подчеркиваем, что не ведем никаких наступательных действий. Там физически не могло появиться ни нашей техники, ни военнослужащих – мы не наступаем. Это все вымышленные вещи, просто фейки, продуцируемые с бешеным темпом с целью дискредитации наших Вооруженных Сил и нагнетания ситуации", - говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что ни один из фактов, распространяемых пропагандой, не соответствует действительности.

Напомним, ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ заявили об убийстве пяти человек (якобы "украинских диверсантов"), которые пытались прорваться в Россию с территории Украины. Также утверждается, что российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые выдвинули для "эвакуации ДРГ".

19 февраля ряд российских СМИ распространили фейк о разрыве снаряда в Ростовской области, в километре от границы с Украиной.

Эскалация на границах Украины: что известно

Осенью прошлого года РФ стянула военных к украинской границе, и появилась информация об угрозе вторжения.

По данным Минобороны, сейчас на границах Украины насчитывают 147 тысяч российских военных. При этом министр обороны Алексей Резников уверяет, что Россия не сформировала ударные группировки ни в одном месте, где ее войска окружили Украину.

Украина и страны-партнеры неоднократно заявляли, что Россия может использовать ложный повод для вторжения.

В течение последней недели резко возросло количество обстрелов на Донбассе. Обстреливали, в частности, здания детсада и школы. Кремлевские наемники обвинили в этом украинскую сторону.

18 февраля так называемые "ДНР" и "ЛНР" начали мобилизацию и перемещение жителей ОРДЛО на территорию России под видом эвакуации из-за угрозы обстрелов.

Провокации со стороны боевиков продолжаются, как и попытки подготовить саммит безопасности на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников.

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