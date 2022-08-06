Задымление, которое наблюдалось, является якобы "стандартной работой" дизельных двигателей, считает Алексей Арестович.

Украина не причастна к возможному повреждению российского патрульного корабля "Василий Быков".

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал в эфире программы "Фейгин Live".

"Таких данных нет. Было два эпизода. Первый, что якобы дым на горизонте, и второй, что закопченный корабль пришел в бухту", - сказал он.

По его словам, задымление, которое наблюдалось, является якобы "стандартной работой" дизельных двигателей.

"Если бы мы потопили, мы бы сразу заявили, что нам стесняться", - добавил Арестович.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле временно оккупированного Севастополя внезапно задымился российский патрульный корабль "Василий Быков". Сначала он выпустил дымовые приманки, а после этого на нем начали происходить "странные вещи".

Такие корабли могут иметь на вооружении крылатые ракеты "Калибр" количеством в 8 единиц на один залп.

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