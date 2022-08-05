Сначала патрульный корабль выпустил дымовые приманки, а после этого на нем началось серьезное задымление.

В Черном море возле временно оккупированного Севастополя внезапно задымился российский корабль. Сначала он выпустил дымовые приманки, а после этого на нем начали происходить "странные вещи".

Задымление на российском корабле зафиксировал военно-морской эксперт H I Sutton из проекта OSINT, об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

По мнению эксперта, российский корабль пытался замаскироваться дымовыми приманками, но это ему не помогло. Сразу же после этого были слышны взрывы, а затем возле корабля появился черный дым. Эксперт считает, что судно могли подбить украинские ракеты.

Также он сообщил, что на фото в дыму можно рассмотреть патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". Такие корабли могут иметь на вооружении крылатые ракеты "Калибр" количеством в 8 единиц на один залп.

Пользователи сети уже шутят, что российский корабль оказался в черном дыму из-за "бушующего Нептуна". Некоторые комментаторы также предполагают, что в скором времени украинские военные могут сообщить об успешном ударе по очередному российскому судну.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ за сутки уничтожили три вражеских склада с боеприпасами и четыре ЗРК С-300.

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