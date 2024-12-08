Как отмечает офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров, эти самолеты проявляют себя "фантастически эффективно".

Украина уже активно использует F-16 не только для усиления противовоздушной защиты, но и в атакующих действиях. Об этом сказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров на Radio NV.

"F-16 мы уже активно используем в действиях атакующих. На Донецком направлении, по наземным целям. И самолеты проявляют себя фантастически эффективно", - отметил Крамаров.

По его словам, знает, что один наш пилот F-16 даже получил уже "по шапке" за риск, поскольку зашел в зону, которая активно защищалась россиянами.

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"И по нему уже летели вражеские зенитные ракеты. Но за счет эффективности и маневренности F-16 пилот выполнил задание на 100% - отработал по целям, и вышел из-под обстрела. То есть выполнил задачу в таких условиях, где МиГ-29 просто развалился бы во время маневра", - пояснил Крамаров.

Эксперт отметил, что F-16 передают Украине очень тщательно подготовленные, модернизированные. И поступают боеприпасы для них.

"Очень неплохой арсенал передается с самолетами для работы именно по наземным целям. К сожалению, еще не передали нам ракеты воздух-воздух с дальность в 120 км. Тогда очень весело стало бы российским пилотам, которые сбрасывают КАБы на Украину", - сказал Крамаров.

По его словам, "шахед" для F-16 исключительно как тренировочная цель, прекрасно сбивается. Относительно темпов передачи самолетов от союзников Крамаров говорит, что "где-то такие, за которыми мы не успеваем" и проблема связана с подготовкой соответствующей инфраструктуры, персонала, который должен с F-16 работать.

"Мы максимально автономизируем для нас использование этих бортов. Да, это занимает у нас больше времени. Мы к этому, скажем так, не так готовы как просили где-то истребители. Но подход правильный. Борта поступают. И мы сейчас уже ожидаем F-16 от Нидерландов", - прокомментировал он.

Крамаров также объяснил ограниченное сейчас количество подготовленных украинских пилотов для F-16. Он отметил, что для подготовки пилотов для работы на этих истребителях нужны люди желательно уже с "уровнем боевой обученности".

"Есть такая проблема из того, что нам нужно чтобы уже сейчас кто-то воевал и выполнял боевую задачу. Учитывая тот фактор насыщенности фронта, фактор количества боевых задач, которые есть на сегодняшний день, то у нас сейчас просто нет свободных людей", - отметил он, подчеркнув, что отпустить на обучение одновременно много мы не можем.

Украинские F-16

Как сообщал УНИАН, в конце июля стало известно, что в Украину поступили первые самолеты F-16 от Нидерландов. По данным СМИ, в Украину прибыли шесть истребителей. Позже Президент Владимир Зеленский официально представил первые самолеты истребители F-16, которые были переданы Украине от западных партнеров.

Военный аналитик, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что Силы обороны Украины будут применять первые многоцелевые истребители F-16, которые уже прибыли в Украину, для усиления противовоздушной обороны.

Впоследствии эксперт по вопросам развития авиационного сектора Богдан Долинце заявил, что после появления истребителей F-16 эффективность украинской ПВО выросла до 90-95%.

Авиаэксперт Валерий Романенко высказал мнение, что для защиты истребителей F-16 от российских ракетных ударов на территории Украины, вероятно, будет действовать один базовый аэродром и несколько оперативных, куда самолеты будут приземляться временно.

Сейчас в США заявили, что готовы обучать больше украинских пилотов для управления истребителями F-16. Однако отмечается, что этого сделать пока невозможно, потому что у Украины нет контингента для этого.

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