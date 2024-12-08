Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов продолжить работу в этом направлении.

В США заявили, что готовы обучать больше украинских пилотов для управления истребителями F-16. При этом отмечается, что этого сделать пока что невозможно, потому что у Украины нет контингента для этого.

"У нас было обучено ограниченное количество пилотов не потому, что мы не готовы их учить – мы готовы и как можно больше", – заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время форума национальной обороны в США.

По его словам, у украинцев якобы нет пилотов, "чтобы вовремя создать полную способность F-16".

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Истребители F-16 для Украины - последние новости

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что всего Украине передадут 19 истребителей F-16. Она заверила, что Копенгаген не отказывается от намеченных планов помощи Киеву

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович объяснял, что партнеры постепенно передают Украине обещанные истребители F-16. Эксперт обратил внимание, что в Дании проходят обучение украинских специалистов для применения этих самолетов.

Кроме того, он добавил, что Нидерланды тоже передают Украине такие истребители, и еще Бельгия обещала предоставить самолеты. Также эксперт напомнил, что еще Франция готовится передать Украине самолеты Mirage-2000.

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