Благодаря сложным системам глушениям теперь оккупантам нужно до 16 планирующих бомб, чтобы поразить одну цель.

Планирующие бомбы КАБ или УМПК долгое время были "чудо-оружием" для российских оккупантов, поскольку у украинцев "практически не было контрмер".

Однако, как пишет Forbes, теперь это изменилось. Теперь у украинцев не только есть контрмеры - некоторые из этих контрмер очень эффективны. "Раньше россияне запускали планирующие бомбы с высокой точностью для атаки объектов на территории областных центров, таких как Харьков и Запорожье", - сказал изданию Нарек Казарян, чья команда из 10 человек Night Watch в Украине разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы.

Новый глушитель Lima от Night Watch отчасти ответственен за ухудшение российских планирующих бомбардировок, утверждает Казарян.

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Lima - это не традиционный глушитель, который просто излучает радиошум в сторону противника. "Мы используем цифровые помехи", - объяснил специалист и добавил, что это "комбинация глушения, обмана и информационной кибератаки на навигационный приемник".

"После развертывания системы РЭБ точность бомбардировок сначала снизилась, а затем, осознав неэффективность этого метода поражения и невозможность достижения цели, противник вообще прекратил обстрелы областных центров", - констатировал Казарян.

Издание отмтило, что помимо ударов по городам, планирующие бомбы также сыпались на позиции ВСУ на передовой, после чего российская пехота атаковала разбитые украинские войска и подавляла их.

"Тактика первой атаки бомбой помогла россиянам захватить город-крепость Авдеевка, а затем продвинуться к следующему городу-крепости Покровску", - написало издание.

Однако, когда захватчики приблизились к Покровску, они поняли, что кое-что изменилось. Когда российские войска застряли возле города, стало очевидно, что "золотая эра божественного УМПК оказалась недолговечной", отметил Fighterbomber, неофициальный Telegram-канал российских ВВС.

Казарян сказал, что глушилка Lima снизила количество планирующих бомбардировок в определенных районах. Глушение даже привело к тому, что россиян бомбили сами себя. "Планирующие бомбы не достигали территории Украины и падали в России или на временно оккупированные территории", - поведал Казарян.

В Fighterbomber добавили, что что теперь для поражения одной цели может потребоваться 8 или даже 16 планирующих бомб. И хотя КАБы недорогие - каждый стоит около $25 тыс., самолеты Су, которые сбрасывают их, недешевы.

Издание пояснило, что запуск четырех самолетов для поражения одной цели, рискован и неэффективен для ВВС РФ, у которых всего около тысячи современных самолетов, из которых около 120 уже потеряны в боях против Украины.

Интенсивное украинское глушение также остановило многие российские беспилотники. Первые усилия Night Watch были направлены на "шахеды".

"Конечно, как отметило издание, оккупанты тоже глушат, но их глушение не оказывает такого воздействия, как украинское. Многие российские глушилки плохо сделаны и неэффективны. Российская промышленность пока не смогла разработать контрмеры", - констатировало издание

Журналисты рассказали, что оккупанты пытались перевести управляемые со спутников боеприпасы на новые частоты, а также добавляли антенны - иногда даже утроив количество антенн, до 12 вместо обычных 4.

Но украинские силы извлекли оборудование из некоторых модифицированных беспилотников. Night Watch изучила обломки, а затем доработала глушитель Lima и план его развертывания, сказал Казарян. "Был изучен новый тип антенны, проведен математический анализ и выполнен новый расчет местоположения систем РЭБ на местности", - рассказал специалист.

Несмотря на всю свою эффективность, Lima не может покрыть всю линию фронта, не говоря уже о том, чтобы покрыть всю Украину. Для этого потребуется гораздо больше систем. Если украинское правительство решит развернуть глушители более широко, Night Watch сможет производить по 300 систем в месяц, сказал Казарян.

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