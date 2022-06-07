Он рассказал, что правительство Германии уже поставило в Украину.

Украина до сих пор не увидела пять тысяч касок для Вооруженных сил Украины, обещанных Германией.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять, что (какие вооружения Германия поставила Украине - УНИАН). Пока ещё хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили", - сказал он.

Также Арестович перечислил, что именно правительство Германии уже передавало для украинской армии.

"Они гранатомёты поставили точно, противотанковое вооружение, боеприпасы. Денег давали на вооружения, на покупку старой советской техники", - сказал советник Офиса президента.

Напомним, что Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине пять тысяч военных касок еще 26 января.

По данным немецкого издания Welt am Sonntag, в период с 30 марта по 26 мая правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины.

Свою нерешительность по поводу поставок оружия Украине канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось объяснять в Бундестаге. Его неоднократно критиковали за такую позицию.

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