Россияне собрали в Угледаре большое количество механизированной компоненты, отметил аналитик.

Несмотря на большие потери, российские оккупанты будут продолжать и в дальнейшем штурмовать город Угледар Донецкой области.

Об этом сообщил в эфире "24 Канала" военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Они будут там класть такое количество рот, батальонов и больше. Но для них главное - захватить этот населенный пункт. Они сконцентрировали там не только большой человеческий ресурс. Но и большое количество механизированной компоненты, которая является второй по интенсивности использования после Покровско-Кураховского направления", - отметил эксперт.

Аналитик добавил, что противники начали там чаще использовать авиабомбы - применяют их десятками:

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"Вопрос того, сколько мы сможем титанически держать Угледар под нашим контролем, - это вопрос не месяцев или недель, а дней".

Он также добавил, что в случае потери города, украинские защитники будут вынуждены отойти к линии обороны, которая находится к северу от Угледара. По словам эксперта, речь идет о рубежах, которые построены между населенными пунктами Новоукраинка и Богоявленка. В то же время эксперт рассказал, как возможная потеря Угледара ухудшит положение для Сил обороны Украины.

"У Угледара основное значение - это логистика. Именно контроль локаций Угледара позволяет Силам обороны Украины осуществлять наиболее комфортный огневой контроль железной дороги с востока на юг через Волноваху - артерии, которая идет из Донецкой в Запорожскую область. И если будет потерян этот огневой контроль, и россияне смогут восстановить сообщение по этой железной дороге - группы войск "Днепр" и "Восток" будут иметь возможность одновременно получать по железной дороге материально-техническое обеспечение через три артерии - через Волноваху, через Мариуполь и через Керченский мост", - добавил Коваленко.

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Накануне стало известно об увольнении с должности командира 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника. Именно эта бригада держит оборону в районе Угледара.

Незадолго до этого журналисты Forbes сообщали, что бои за Угледар стали одними из самых кровавых для оккупантов за все время полномасштабного вторжения. Эта операция уже обошлась им в около тысячи единиц техники и нескольких тысяч военных.

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