Он отмечает, что пока политики играют в свои игры, российские военные делают свою работу.

Россия не меняла своих целей с начала полномасштабной войны. Поэтому не стоит привязывать последние ракетные атаки к мирным переговорам. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.

"РФ поставили себе цель - уничтожение нас. Или как они это называют "окончательное решение украинского вопроса". И я не припомню, чтобы когда-то они заявили, что эта цель меняется. И пока политики играют в свои игры, дипломаты в свои - военные делают свою работу. Они делают все, чтобы достичь этой цели. И эти ракетные удары ничем не отличаются от предыдущих ракетных ударов", - сказал Дикий.

Он добавил, что динамика российских ракетных ударов зависит от возможностей изготовления Москвой боеприпасов для массированной атаки.

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"Они давно уже перестали пробовать стрелять одной-двумя ракетами, потому что знают, что их собьют. Единственный вариант продавливать нашу ПВО - это ее перегружать. Поэтому каждый раз идет комбинированная атака - одновременно идут и десятки, если не сотни дронов, крылатые ракеты и баллистика. И только при таком комбинированном ударе какой-то более-менее заметный процент - около 20% продавливают нашу ПВО и долетает до цели. Поэтому динамика этих ударов определяется тем, сколько времени им надо, чтобы собрать на такой массированный удар", - добавил Дикий.

Российские ракетные атаки - новости

4 апреля российские оккупанты нанесли удар баллистикой по жилой застройке в Кривом Роге. По последним данным, из-за атаки захватчиков пострадали 74 человека. Еще 19 человек погибли, из них девять - дети.

Уже 6 апреля оккупанты запустили по Украине 23 ракеты различных типов и около сотни БПЛА. В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.

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