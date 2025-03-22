Тела дочери и папы спасатели извлекли из-под завалов. Мать, к сожалению, умерла в больнице.

Вечером 21 марта Россия атаковала Запорожье. В результате этой атаки 5 человек пострадали, есть жертвы, сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, 5 пострадавших остаются в больницах областного центра. У двух женщин и двух мужчин диагностировали травмы средней тяжести. Также госпитализировали младенца с контузией. Его состояние медики также оценивают, как средней тяжести.

"Эта атака унесла жизни целой семьи. Тела дочери и папы вытащили из-под завалов. За жизнь мамы медики боролись более 10 часов, но к сожалению спасти ее не удалось", - отметил Федоров, добавив, что с различными травмами к врачам обратилось 12 человек.

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Удары по Запорожью

Как сообщал УНИАН, вечером 21 марта Россия атаковала Запорожье. В результате атаки армии РФ по Запорожью погибли и пострадали гражданские люди.

Впоследствии стало известно, что более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью. В результате атаки произошли возгорания жилых домов, частных авто, объектов социальной инфраструктуры. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома.

Мониторинговые каналы предполагают, что некоторые "шахеды" были с термобарической боевой частью.

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