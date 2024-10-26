В результате очередных обстрелов российских оккупантов есть погибшие в Херсонской и Харьковской областях.
Как сообщил в Telegram-канале начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сегодня российская армия унесла жизни еще двух человек в области.
"Около двух часов дня враг из артиллерии ударил по Станиславу. Смертельные ранения получили двое мужчин. Оба погибли на месте", - отметил он.
Кроме того, в Харьковской ОГА сообщили, что около 11:40 россияне обстреляли село Радьково. Вражеский боеприпас попал в частный жилой дом.
"Из-под завалов частного жилого дома в селе Радьково Чугуевского района спасатели деблокировали тело погибшего 65-летнего мужчины. Еще один местный житель получил острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении ОГА.
Удары оккупантов по Украине
В результате ночного удара врага по Днепру известно уже о пяти погибших и 21 пострадавшем.
Кроме того, в Киеве погиб 14-летний ребенок, еще шестеро жителей поврежденных многоэтажек получили травмы. Также в Киевской области погибла женщина, а 13-летний парень получил незначительные ранения.