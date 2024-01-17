В результате атаки произошло возгорание газовой трубы, автомобилей и балконов, горела квартира.

В Одессе из-за дронового удара ночью 17 января без отопления осталось более полусотни жилых многоквартирных домов.

Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, в результате повреждения теплосети, без отопления сейчас находится 58 домов в Одессе. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся сутки.

"Все соответствующие службы работают возле пострадавшего в результате ночной атаки дома. Один пострадавший сейчас еще в больнице, его жизни ничего не угрожает. Еще две женщины продолжают лечиться дома", - уверяет чиновник.

По его словам, рядом с очень поврежденным домом нет ни одного военного объекта.

"Отслеживается тенденция - враг терроризирует именно гражданское население", - подчеркнул глава ОВА.

В Одесской областной прокуратуре заявили, что уже начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, ночью 17 января вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку ударными беспилотными летательными аппаратами по Одессе. В результате атаки ранения различной степени получили три человека. Повреждены 5-этажный жилой дом, торговые объекты и автомобили", - рассказали в прокуратуре.

Говорится, что выбиты стекла в ряде жилых домов и зданиях, прилегающих к местам падения обломков. Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка ГСЧС, в результате вражеской атаки произошло возгорание газовой трубы, четырех припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на втором этаже 5-этажного жилого дома. Общая площадь возгорания - 50 кв. м.

На месте развернут мобильный пункт обогрева, ночью психологи ГСЧС оказывали помощь жильцам.

"Когда ночью поступило сообщение о попадании в жилой дом, спасатели сразу отправились на место происшествия. Горели балконы и квартира на втором этаже... С людьми работали психологи, потому что часть людей находилась в остром шоковом состоянии. Пожар укротили за час...", - рассказала глава пресс-службы регионального главка ГСЧС Марина Мартыненко.

"Частично разрушен фасад дома на площади 100 кв. м. взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля", - добавляют спасатели.

От ГСЧС привлекались 14 единиц техники и 52 спасателя.

Сейчас известно, что в доме почти не осталось неповрежденных квартир. Рядом с жилым зданием - большая воронка.

Утром 17 января состоялась внеочередная сессия Одесского городского совета, во время которой решили выделить средства на реставрацию и демонтаж поврежденных зданий. Из-за ночного происшествия бюджетная комиссия предложила добавить еще 5 млн для ремонта домов на проспекте Шевченко пострадавших из-за дронового удара российской армии.

Говорилось, что в целом для проведения работ на объектах, которые разрушены (повреждены) из-за атак оккупантов, необходимо более 52 млн грн. как выяснилось, демонтажу подлежат, в том числе несколько частных домов, спасти которые невозможно.

Атака на Одессу 17 января

Как сообщал УНИАН, ночью 17 января из-за массированной Дроновой атаки в Одессе ранены три человека. По данным ВСУ, дроны-камикадзе заходили на Одессу критически низкой высоте из акватории Черного моря.

В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море, но обломками нескольких сбитых беспилотников и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины и т.д. В Приморском районе Одессы.

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