Президент заслушал доклад министра внутренних дел.

Российские войска в ночь на 1 августа атаковали Харьков пятью ударными дронами-камикадзе Shahed, заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Утро началось с важных докладов. Министра Клименко - по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". Все службы на местах попадания, работают", - отметил он.

Кроме того, Зеленскому доложили о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога и Херсона.

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Еще президент заслушал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по ситуации на фронте, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского, а также командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука о деталях применения ПВО.

Был и закрытый доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщил Зеленский.

Удар по Харькову - что сообщалось

Напомним, по информации спасателей, в ходе ночной атаки россиян в Харькове зафиксировали три "прилета" на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова.

"Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики", - отметили в ГСЧС.

Еще один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района.

"Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар на площади около 200 кв.м. В здании предварительно не было людей", - сообщили спасатели.

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