С родственниками людей, которые находились в торговом центре, работают психологи.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что под завалами торгового центра в Кременчуге, куда 27 июня попала российская ракета, больше нет живых людей.

Об этом он сказал на брифинге.

По словам министра, пожар, который вспыхнул после взрыва, ухудшил ситуацию

"Мы надеялись, что в первые часы там еще могут быть живые люди. Но из-за пожара, который вспыхнул буквально через 10-15 минут после попадания ракеты, мы можем точно сказать, что живых там уже не осталось", - объяснил Монастырский.

Он добавил, что с родственниками находившихся в ТЦ людей работают психологи ГСЧС и Нацполиции.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших. Спасатели до сих пор работают на месте происшествия.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Позже выяснилось, что торговый центр не закрылся во время воздушной тревоги. Для разбирательств в город приехала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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