Во время сегодняшнего ракетного удара здание штаба Черноморского флота Российской Федерации пробило вплоть до подвала.
К такому выводу пришли OSINT-аналитики международного волонтерского сообщества InformNapalm. "По нашей информации в ходе ракетной атаки штаб ЧФ РФ пробило вплоть до подвала, возможно и ниже. Пока не известно, какие офицеры находились в это время в штабе", - говорится в сообщении.
Они напомнили, что 20 сентября Украина нанесла успешный удар по запасному командному пункту Черноморского флота РФ, а теперь - и по самому штабу. Аналитики предполагают, что захватчики могут перенести управление фото в Новороссийск или в запасной командный пункт, расположенный в склоне горы Мишень.
"Известно, что в 2020 году ЧФ РФ начали восстанавливать некоторые помещения, заброшенного с 1990-х годов "Объекта 221 "Нора", - это бывший ЗКП ЧФ СССР. Но пока непонятно насколько им удалось восстановить объект и смогут ли перенести командование в те помещения, но такая вероятность существует", - добавили они.
Удар по штабу Черноморского флота: что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня в Севастополе звучала воздушная тревога. Днем захватчики перекрывали Крымский мост и пускали дымовую завесу в бухте, однако уже вскоре стало известно, что было поражено здание штаба.
В Минобороны России заявили, что сбили над городом пять ракет. В результате удара по штабу пропал без вести военнослужащий, мирные жители не пострадали.
Сейчас здание продолжает гореть, местные оккупационные власти заявили, что они собирают там части "сбитой ракеты".