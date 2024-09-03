Женщина заявила, что слышала два звука взрывов.

Из-за российского обстрела Полтавы 3 сентября, во время которого ракеты попали по местному учебному заведению, повреждены также некоторые жилые дома.

Как пишет "Суспильне", в некоторых многоквартирных домах, в частности, выбиты окна и повреждено имущество. Очевидцы рассказали, как все было.

Василий Миронов, который проживает недалеко от места попадания, во время обстрела он был в квартире вместе с женой.

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"Мы с женой были. Я ближе к этому взрыву был, а жена дальше. Стекла полностью повыбивало, в квартире в первой комнате, холодильник аж развернуло. Форточки прямо с мясом повырывало. Внутри все, что стояло, лежит. Вот только сейчас начинает до меня доходить, что могло ударить и задеть меня", - рассказал он.

Анастасия Артюх говорит, что слышала два звука взрывов. Она тоже была дома, а во время тревоги зашла в ванную.

"Было реально очень страшно. К счастью, у нас ничего не выбило, но вот рядом дом, за ним, в нем все повыбивало, все окна. У нас подвала нет в нашем доме, поэтому у нас единственный вариант был пока сидеть. Когда немного тише стало, мы созвонились с родителями, все ли живы, все ли в порядке", - сказала она.

Елена Сердюк во время атаки тоже находилась в ванной комнате с ребенком.

"Только тревога, буквально минута - и сразу один и второй взрывы. Мы подумали, что где-то в нас в дом попали. Все окна выбиты, и в подъезде, и у соседей", - рассказала женщина.

Удар по Полтаве - детали

Российская армия утром 3 сентября нанесла удар по украинскому городу Полтава. По предварительной информации, две баллистические ракеты попали в здание Института связи и расположенной рядом больницы. Один из корпусов Института связи обвалился, под завалами могут находиться люди.

Президент Украины заявил, что в результате ракетного удара погиб по меньшей мере 41 человек, еще более 180 получили ранения.

По словам президента Украины, будет проводиться специальное расследование всех обстоятельств случившегося. Глава Полтавской области Филипп Пронин написал, что сегодня "страшный день для Полтавщины".

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