В Украине очень мало средств противоракетной обороны для защиты городов с большим количеством населения.

Российский удар двумя баллистическими ракетами по Институту связи в Полтаве может свидетельствовать о пренебрежении мерами безопасности. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в эфире телеканала "Киев24".

"Относительно Полтавы, действительно, это намек на то, что опять же, пренебрегли мерами безопасности в плане организации жизнедеятельности... Судя по тому, что намек идет на войска - значит, выстраивали войска. Посмотрим, подождем. К сожалению, у нас очень мало систем противоракетной обороны, которые могли бы защищать хотя бы наши областные центры, где проживает довольно большое количество населения", - подчеркнул Жданов.

Удар по Полтаве 3 сентября - детали

Как сообщал УНИАН, российские захватнические войска сегодня днем нанесли двумя баллистическими ракетами удар по учебному заведению в Полтаве, в результате чего сейчас уже известно о 41 погибшем и более 180 раненых.

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Частично разрушено одно из зданий Института связи, многие люди оказались под завалами. Промежуток между тревогой и прилетом был настолько коротким, что люди не успели добежать до бомбоубежища.

"Вблизи места попадания расположен жилой массив. В окнах многоэтажек ударной волной выбило стекла, повреждены фасады. Полиция обходит квартиры в домах - проверяют, нет ли пострадавших", - заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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