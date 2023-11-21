Российский беспилотник сбили над морем.

Защитники Украины 21 ноября уничтожили редкий разведывательный дрон Российской Федерации. Беспилотник Mohajer-6, который Москва купила у Ирана, сбили в Одесской области.

Отмечается, что в беспилотник попали над морем.

"21 ноября 2023 года, в Одесской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" над морем уничтожен разведывательно-ударный БпЛА Mohajer-6", - говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

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Дроны Mohajer-6 – что известно

БПЛА Mohajer-6 предназначен для нанесения ударов и разведки. Он может нести четыре управляемых ракеты и аппаратуру весом до 100 кг. Дальность полета дрона - до 200 км, продолжительность - до 12 часов. Максимальная высота работы - 5,4 км.

По данным СМИ, год назад Россия купила у Ирана максимум 30 таких дронов. В начале сентября 2022 года о том, что Москва купила такие аппараты писали американские медиа. В том же месяце первый Mohajer-6 сбили на юге Украины.

Атака на Одесскую область 21 ноября 2023 - что известно

Силы обороны юга Украины сообщили, что российские оккупанты били по Одесской области. Тактическая авиация россиян в течение дня и вечером нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П.

Зафиксированы попадания на территории Одессы и Белгород-Днестровского района области. Оккупанты ударили по "открытой поверхности, админзданию и припортовой инфраструктуре".

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