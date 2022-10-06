По предварительной информации, пострадавших нет.

Утром оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области, предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории нашей области. Были слышны звуки взрывов", - отметил он.

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По словам Гамалия, по предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские оккупанты ударили ракетами по объектам инфраструктуры и жилых домов Запорожья.

В результате вражеских атак в городе возникли пожары. Также разрушению подверглись жилые дома. Точное число пострадавших еще не известно. На месте событий уже работают спасатели.

В результате попаданий жилые дома подверглись значительным разрушениям. "Есть пострадавшие. Спасатели уже достают людей из-под завалов", - сообщили в местной ОВА.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли семь ракетных ударов по многоэтажках.

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