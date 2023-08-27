За прошедшие сутки в области в результате обстрелов один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего погибла женщина, а мужчина получил ранение.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, враг накрыл огнем Веровку Тягинской общины. "К сожалению, пострадали люди. Из-за российского обстрела погибла 35-летняя женщина, еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями", - заявил он.

Ранее Прокудин также сообщил, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел области, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и беспилотников. По Херсону враг выпустил 36 снарядов.

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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание объекта критической инфраструктуры, территорию и здание медицинского учреждения, здание предприятия в Херсоне; территорию национального парка и складские помещения в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре - получили ранения", - отметил глава ОВА.

Ситуация на Херсонщине

На Херсонщине оккупанты устраивают "охоту" на украинцев, сбрасывая взрывчатку с БПЛА. Одно из таких преступлений произошло в селе Золотая Балка, где россияне сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет. Человек получил множественные ранения грудной клетки, живота и ноги.

По состоянию на 23 августа 2023 года на Левобережье Херсонской области продолжалась контрбатарейная борьба, Силы обороны Украины пытались вычистить определенную территорию.

24 августа 2023 г. в результате вражеских обстрелов правобережья Херсонской области был убит тракторист и ранена 7-летняя девочка. Тракторист работал в поле вблизи населенного пункта Широкая Балка и получил несовместимые с жизнью ранения. Ребенок попал под удар в квартире.

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