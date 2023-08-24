В Херсоне маленькая девочка получила ранения, находясь в квартире.

В результате сегодняшних вражеских обстрелов правобережья Херсонской области убит тракторист и ранена 7-летняя девочка. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Из-за российского обстрела центра Херсона пострадал ребенок. 7-летняя девочка попала под вражеский удар в квартире. У нее - ранения спины, руки и ноги", - рассказал чиновник.

По его данным, в состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Также сегодня в Херсонской области в результате вражеского обстрела погиб аграрий. Тракторист, работавший в поле вблизи населенного пункта Широкая Балка, получил несовместимые с жизнью ранения.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник совершил 99 обстрелов области, выпустив почти 500 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, на территорию и здание детского сада, территории фабрики и предприятия в Херсоне, админздание и магазин в Бериславском районе. Вчера из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - рассказал глава ОВА.

Террор оккупантами жителей Херсонской области

В Херсонской области оккупанты устраивают "охоту" на украинцев, сбрасывая взрывчатку с БПЛА. Одно из таких преступлений произошло в селе Золотая Балка, где россияне сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет. Мужчина получил множественные ранения грудной клетки, живота и ноги.

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