Захватчикам снова привиделись "наемники "Кракен" и "Правый сектор".

Министерство обороны Российской Федерации в очередной раз выдало порцию бреда, чтобы оправдать геноцид украинцев. В Москве заявили, что в Харькове якобы "уничтожили представителей ГУР МОУ и ВСУ, участвовавшие в планировании и выполнении атаки на Белгород".

Так, в России обвинили украинских военных в нанесении удара из РСЗВ по Белгороду, "в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети". Якобы в ответ оккупанты "поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков".

"Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины в Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор" ликвидированы представители подвижного состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", которые непосредственно осуществляли подготовку диверсий на российской территории", - заявили в Минобороны РФ.

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На циничное оправдание Москвы отреагировал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов

"Относительно очередного бреда от так называемого Министерства обороны государства-агрессора можем сообщить, что во время очередного террористического акта РФ и ракетного удара вчера по Харькову ни один сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны, соответственно как и ни один боец спецподразделения ГУР МО "Кракен", не пострадал", - заявил разведчик в комментарии "Украинской правде".

При этом он указал, что агрессор в очередной раз ударил по гражданским, а не военным объектам.

"Это постоянная практика РФ и ее террористических ракетных ударов, которые направлены именно против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Все остальные заявления о мнимых "поражениях" представителей ГУР МОУ - очередная болезненная фантазия людей, живущих в параллельной реальности и ведущих геноцидную войну против Украины, за что безусловно они понесут наказание", - подытожил представитель украинской разведки.

Удар РФ по Харькову 30 декбря - главные новости

Российская армия 30 декабря ударила по Харькову, в результате чего повреждения получила гостиница "Харьков Пэлас". "

Позже в МВД добавили, что, по предварительным данным, россияне нанесли шесть ударов по областному центру ракетами типа С-300, повреждено не только здание гостиницы, но и 12 многоквартирных домов и 13 частных, больницы, детский сад, газопровод, машины и торговые помещения. В результате атаки ранены 22 человека.

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