Вечером 30 декабря Россия запустила по Украине дроны-камикадзе Shahed. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Обновлено 21:00. Воздушные силы ВСУ фиксируют сразу несколько групп БПЛА:

"1. БпЛА в Черниговской области, курс западный. Угроза для Киевской области. 2. Очередная группа БпЛА движется по северо-восточной части Сумской области, курс западный. 3. БпЛА в Криворожском районе, курс северо-западный. 4.БпЛА вдоль границы Николаевской/Одесской областей, курс северо-западный. Угроза Одесской области".