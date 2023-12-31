В ночь на воскресенье, 31 декабря, российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков, в результате удара дронами были повреждены дома, расположенные в центре города.
Повреждения получили не военные объекты, а офисы, жилые дома и кафе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. "В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся - мы непобедимы и несокрушимы!" - подчеркнул чиновник.
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что всего в городе зафиксировано четыре "прилета" вражеских дронов. Разрушения есть в Киевском районе Харькова, в частности, повреждено здание коммунального предприятия, банка и админздания. Сведения о раненых выяснялись.
Правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Также стало известно, чем россияне в субботу вечером, 30 декабря, повредили гостиницу "Харьков Пэлас". "Российские военные с территории Белгородской области нанесли ракетный удар по центру Харькова, это ракеты типа С-300. Вследствие этого ракетного удара поврежден гостиничный комплекс Kharkiv Palace, он частично разрушен", - поделился руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
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Российские оккупанты вечером 30 декабря запустила по украинскому государству дроны-камикадзе типа Shahed. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей, в том числе в Харьковской.
После полуночи стало известно, что в Харькове прогремели взрывы. Сообщалось, что в центре города есть несколько попаданий. Позже стало известно, что повреждены жилые дома, возникли пожары.