В рамках программы в ближайшие месяцы привлекут около 10 тысяч украинских бойцов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинских военных, прибывших на учения в страну. Он назвал эту программу следующим этапом поддержки Лондоном в борьбе с Россией.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

В рамках программы в ближайшие месяцы привлекут около 10 тысяч украинских бойцов и 1050 британских военнослужащих. Учения будут проходить на военных полигонах северо-восточного, юго-западного и юго-восточного регионов. Каждый курс продлится несколько недель, его будут проводить подразделения 11 бригады содействия силам безопасности.

"Используя опыт британской армии мирового уровня, мы поможем Украине восстановить ее силы и усилить сопротивление, защищая суверенитет своей страны и право выбирать собственное будущее", — заявил Уоллес.

Украинские военные пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Она состоит из обучения владению оружием, оказания первой медицинской помощи на поле боя, полевой техники, тактики патрулирования и обучения законам вооруженных конфликтов.

Во время визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в пределах которой каждые 120 дней будут учиться до 10 тысяч солдат.

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